Erneut Geldautomat gesprengt: Hoher Schaden am Gebäude

09.04.2018 Düsseldorf. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Düsseldorf einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei entstand dabei erheblicher Sachschaden an dem Bankgebäude. Die Täter erbeuteten Geld, zur Höhe der Beute gab es zunächst keine Angaben. Anwohner waren laut Polizei gegen 3.38 Uhr im Stadtteil Lichtenbroich durch einen lauten Knall geweckt worden und hatten zwei maskierte Männer beobachtet. Ein dritter soll das Fluchtfahrzeug, einen dunklen Audi, gesteuert haben.

Allein im vergangenen Jahr gab es in Nordrhein-Westfalen 92 Sprengattacken auf Bankautomaten, teils mit hohem Gebäudeschaden. (dpa)