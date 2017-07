Ermittlungen gegen Polizisten wegen Tritte bei Festnahme

04.07.2017 Duisburg. Nach einem umstrittenen Polizeieinsatz in Duisburg ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 33 Jahre alten Beamten. Es gebe den Anfangsverdacht einer gefährlichen Körperverletzung im Amt, teilte die Behörde am Dienstag mit. Der Polizist soll einen am Boden liegenden Mann getreten haben. Der Verdacht habe sich nach Auswertung von Videoaufnahmen unter anderem einer Überwachungskamera aus einem Hausflur ergeben. Der Beamte sei vorläufig des Dienstes enthoben worden, sagte eine Sprecherin der Polizei Duisburg. Gegen weitere an dem Einsatz beteiligte Beamte werde derzeit nicht ermittelt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Bei dem Einsatz war eine einfache Verkehrskontrolle außer Kontrolle geraten. Ein 49 Jahre alter Falschparker hatte ein Knöllchen bekommen, sollte sich ausweisen und seinen Wagen wegfahren, wehrte sich aber. Er wurde in einem Hausflur überwältigt. Als er bereits am Boden lag, soll der Beamte ihn getreten haben. Ein 37-Jähriger filmte den Einsatz mit seinem Handy. Als dessen Personalien festgestellt werden sollten, widersetzte auch er sich und wurde in Gewahrsam genommen. Andere wollten ihn befreien. Die Polizei sah sich rund 250 aufgebrachten Menschen gegenüber und konnte sich nur mit erheblicher Verstärkung durchsetzen. (dpa)