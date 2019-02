Quiz mit Bildern

Bonn. Redewendungen werden vor allem gesprochen. Doch wie gut erkennen Sie Sprichwörter anhand von Emojis? Probieren Sie es in unserem Quiz aus.

Von Alexander Hertel, 15.02.2019

Wer kennt es nicht? Da überlegt man lange über ein Problem oder über eine Frage nach, bis einem dann plötzlich das Licht aufgeht. Obwohl nur in den seltensten Fällen tatsächlich Lichter aufgehen, weiß jeder sofort, was gemeint ist: Die Person hat die Lösung beziehungsweise die richtige Antwort gefunden.

"Jemandem geht ein Licht auf" gehört zu den unzähligen Redewendungen in der deutschen Sprache, das rhetorische Stilmittel wird von Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen genutzt. Beiläufig und wie selbstverständlich werden solche Sprichwörter häufig verwendet. Die Bedeutung ist in den meisten Fällen schnell klar.

Während Sprichwörter im Sprachgebrauch weit verbreitet sind, sind es Emojis mittlerweile beim Schreiben in Messenger-Diensten. Doch wie leicht sind die über Jahrzehnte etablierten Redewendungen als bunte Symbole zu erkennen? Machen Sie mit bei unserem Quiz: