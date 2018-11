In diesem Jahr wäre Romy Schneider 80 Jahre alt geworden.

13.11.2018 Hamburg. Für viele wird Romy Schneider wohl ewig "Sissi" bleiben. Ein differenzierten Blick jenseits der Klischees will eine Ausstellung in Hamburg werfen.

Romy Schneider (1938-1982) ist eine Legende - auch 36 Jahre nach ihrem Tod ist die Faszination immer noch vorhanden. Zum 80. Geburtstag der Schauspielerin zeigt die Fabrik der Künste in Hamburg eine umfangreiche Ausstellung aus der Privatsammlung Jürgen Joost.

Bis zum 2. Dezember sind Fotos, Zeitschriften-Cover und Kinowerbung aus fast 40 Jahren zu sehen. Bei den Fotografien handelt es sich um signierte Originale von Künstlern wie F.C. Gundlach, Helga Kneidl, Bob Lebeck, Herbert List, Max Scheler und Kurt Will.

Die Ausstellung will einen Eindruck der differenzierten Persönlichkeit Romy Schneiders vermitteln und auch einen Blick auf die "andere Romy" jenseits des Klischees bieten.

Romy Schneider wurde - vor allem in Deutschland - auf die Rolle des puppenhaften "süßen Madls" festgelegt. Doch obwohl die Rolle der "Sissi" ihre bekannteste bleiben sollte, glänzte die Schauspielerin an der Seite berühmter Hollywoodgrößen auch in zahlreichen Charakterrollen. (dpa)