Erfolgreiche Bombenentschärfung in Goch

03.05.2018 Eine englische Zehn-Zentner-Bombe ist in der Innenstadt von Goch am Niederrhein am Donnerstagabend entschärft worden. Kampfmittelräumer machten den Blindgänger unschädlich. Für die etwa einstündige Aktion hatten mehrere tausend Menschen ihre Häuser vorübergehend verlassen müssen. "Nahezu die gesamte Innenstadt war davon betroffen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch die Autobahn 57 in Fahrtrichtung Niederlande wurde kurzzeitig gesperrt. Auf der Regionalbahnlinie Kleve-Düsseldorf ruhte am Abend der Verkehr. Kurz nach 21.00 Uhr kam die Nachricht: "Bombenentschärfung geglückt". Der Blindgänger war am Morgen bei Gartenbauarbeiten gefunden worden.