Entschärfung von Weltkriegsbombe legte Bochum lahm

25.01.2018 Bochum. Über 70 Jahre lang lag in Bochum in der Nähe der Haupteinkaufsstraße eine Fliegerbombe im Erdreich. Am Donnerstag wurde sie entdeckt. Die Entschärfung brachte einen Großeinsatz für Polizei und Rettungskräfte - Tausende Besucher und Bewohner der Stadt waren betroffen.

Die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Donnerstagnachmittag bis in die Abendstunden die Bochumer Innenstadt lahmgelegt. Gegen 19.20 Uhr konnten Fachleute des Kampfmittelräumdiensts der Bezirksregierung Arnsberg die Zehn-Zentner-Bombe unschädlich machen.

Die Bombe war bei Bauarbeiten in der Haupteinkaufsstraße entdeckt worden. Aus Sicherheitsgründen mussten mehrere Tausend Beschäftigte, Besucher und Bewohner den Bereich um den Fundort verlassen. Die Stadt schätzte die Zahl der Betroffenen auf mehr als 10 000. Der Straßenbahn-, U-Bahn- sowie der Busverkehr wurde weitgehend eingestellt. Ein Teil des Innenstadtrings wurde für den Autoverkehr gesperrt. Der Hauptbahnhof war nicht betroffen.

250 Feuerwehrleute, Polizisten und sonstige Helfer waren im Einsatz. Rund 80 Menschen gingen in eine Betreuungsstelle. (dpa)