Entschärfung einer Weltkriegsbombe führt zu langen Staus

09.03.2017 Düsseldorf. Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe führt in Düsseldorf zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auf der teilweise gesperrten Autobahn 52 im Düsseldorfer Norden bildete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen ein Stau von zunächst acht Kilometern.

Die Autobahn 44 sollte von 9.30 Uhr an gesperrt werden. "Der Verkehr wächst an. Die Lage ist zwar im Moment noch nicht katastrophal. Es ist aber absehbar, dass in den kommenden Stunden Probleme auftreten werden", sagte ein Sprecher der Polizei.

Angesichts der weiträumigen Absperrungen rund um den Fundort des Blindgängers in der Nähe des Düsseldorfer Airports werden Passagiere gebeten, zwei Stunden mehr für ihre Anfahrt einzuplanen. (dpa)