Aus Zirkus ausgebrochen

In Paris ist ein Tiger entlaufen. Er wurde erschossen.

24.11.2017 Paris. Am späten Freitagnachmittag ist ein Tiger aus einem Zirkus im Südwesten Paris ausgebrochen. Das Tier wurde von seinem Besitzer erschossen.

Ein entlaufener Tiger ist in Paris erschossen worden. Die 200 Kilogramm schwere Raubkatze war am späten Freitagnachmittag aus einem Zirkus im Südwesten der Stadt ausgebrochen. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Polizeikreise berichtete, wurde das Tier kurze Zeit später von seinem Besitzer erschossen. Passanten seien dabei nicht in der Nähe gewesen. Privatpersonen hatten den Tiger entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Der Vorfall ereignete sich im 15. Arrondissement der Stadt.

Aus Sicherheitsgründen wurde der in der Nähe verlaufende Tramverkehr für rund 30 Minuten eingestellt. Laut AFP war der Tiger bereits tot, als die Sicherheitskräfte eintrafen. Der Besitzer des Tieres wurde in Polizeigewahrsam genommen. Der Mann stehe unter Schock. (dpa)