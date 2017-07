Entlaufener Hund ist dank Telefonkette zurück

03.07.2017 Jork/Kolberg. Ein an der polnischen Ostseeküste entlaufener Hund eines Urlaubers aus dem Kreis Stade hat dank grenzüberschreitender Kooperation zu seinem Herrchen zurückgefunden. Einer Polin, der der Jack-Russell-Terrier in Kolberg (Kolobrzeg) zulief, fiel die Hundesteuermarke der Gemeinde Jork auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau rief eine Bekannte in Recklinghausen an, die wiederum die Polizei in Jork alarmierte. Über den Notdienst der Gemeinde konnten die Beamten den 55-jährigen Besitzer ermitteln und benachrichtigen lassen. Tatsächlich befand der Mann sich in Polen in Urlaub und konnte seinen Hund dank der erfolgreichen Telefonkette wieder wohlbehalten in die Arme schließen.