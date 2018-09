Überraschung für Hausbewohner

Zehn Jungbullen haben es sich im Friesland in einem Garten bequem gemacht.

Varel. Den Vorgarten eines Einfamilienhauses im Friesland haben zehn Jungbullen kurzerhand gegen ihre Weide eingetauscht. Am Ende blieben nur ihre Hinterlassenschaften zurück.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.09.2018

Der Bewohner in Varel traute am frühen Donnerstagmorgen seinen Augen kaum, als er die Bullen in seinem eingezäunten Garten liegen sah.

Die Rinder waren in der Nacht von ihrer Weide ausgebrochen und hatten die angrenzenden Gärten erkundet, wie die Polizei in Wilhelmshaven mitteilte.

Der Tierhalter brachte die Rinder später mit einem Anhänger zurück. Ihre Hinterlassenschaften mussten anschließend aus den Gärten entfernt werden. (dpa)