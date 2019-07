Bei Fernseh-Interview

Massachusetts. Bei einem Fernseh-Interview hat der achtjährige Atticus Warren seiner Großmutter Elizabeth Warren die Show gestohlen. Während die Senatorin für Massachusetts sprach, zog er mit ulkigen Bewegungen alle Blicke auf sich.

Von Jill Mylonas, 02.07.2019

Eigentlich ging es bei dem Interview, das CNN-Moderator Anderson Cooper mit Elizabeth Warren führte, um die politischen Ambitionen der Senatorin für Massachusetts. Doch Warrens achtjähriger Enkel Atticus zog alle Blicke auf sich: Während die Politikerin die Fragen beantwortete, tanzte er neben ihr auf der Stelle. Der hinter ihm stehenden Journalistin trat er dabei versehentlich auf den Fuß.

Elizabeth Warren's 8-year-old grandson stole the show after the first Dem debate pic.twitter.com/b6wSdh7la8