Endlich freie Fahrt: B 7 in Wuppertal am Montag wieder frei

09.07.2017 Wuppertal. Nach dreijähriger Sperrung ist die Bundesstraße 7, die Hauptverkehrsstraße im Zentrum von Wuppertal, ab Montag wieder durchgängig zu befahren. Seit Juli 2014 war ein mehrere hundert Meter langer Abschnitt vor dem Hauptbahnhof blockiert. Autofahrer mussten Umwege finden und standen im Stau. Montagfrüh soll der Verkehr wieder über die dann tiefergelegte Trasse rollen. Aber der Stadt steht ein noch viel gravierenderer Einschnitt ins Haus: In den Sommerferien fahren über sechs Wochen lang keine Züge nach Wuppertal und aus der Stadt heraus. Grund ist die Einrichtung eines neuen Stellwerks der Bahn.

Hintergrund der B-7-Sperrung war der noch nicht abgeschlossene Umbau des Geländes vor dem Bahnhof. Damit soll auch die Verbindung zur nahe gelegenen Innenstadt enger werden. Das Interesse an dem Projekt ist so groß, dass die Stadt an jedem ersten Samstag im Monat Führungen über die Großbaustelle am Döppersberg anbietet. (dpa)