Emscher-Umbau: Bald wieder Groppen in altem Mühlenbach

23.08.2017 Essen. Bei der Renaturierung des Emscher-Flusssystems im Ruhrgebiet greift der Mensch der Natur erneut unter die Arme: In den seit acht Jahren wieder abwasserfreien Borbecker Mühlenbach in Essen werden heute junge Exemplare der Fischart "Emschergroppe" ausgesetzt. Die Groppenart, die eng verwandt ist mit der Rheingroppe, war erst vor einigen Jahren entdeckt worden. Sie wurde von der Emschergenossenschaft bereits in mehreren Gewässern erfolgreich wieder angesiedelt. Die Emscher und ihre Nebenflüsse im nördlichen Ruhrgebiet waren seit dem 19. Jahrhundert als offene Abwasserkanäle genutzt worden. Sie werden derzeit naturnah umgestaltet.