11.12.2017 Frankfurt/Main. Weihnachten und Askese - das ist nichts für den Schauspieler. An den Festtagen darf man ruhig über die Strenge schlagen, meint Elyas M'Barek.

Kulinarische Sünden an den Weihnachtsfeiertagen sind für den Filmstar Elyas M'Barek (35) kein Problem.

"An Weihnachten kann man sich einfach mal zurücklehnen, da kann man ruhig ein bisschen dick werden. Dann macht man halt im nächsten Jahr wieder Sport", sagte M'Barek ("Fack ju Göhte") in einem Interview des Radiosenders hr3 (zu hören am 17.12.), wie der Hessische Rundfunk (hr) mitteilte.

Weihnachten feiere er im größeren Kreis mit Freunden und Familie, sagte der 35-Jährige. (dpa)