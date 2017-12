Elfjährige von Lastwagen erfasst und gestorben

20.12.2017 Krefeld. Eine Elfjährige ist in Krefeld von einem Lastwagen angefahren worden und kurz danach an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Das Mädchen sei am Mittwochmorgen mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach erfasste der Lkw das Kind beim Rechtsabbiegen. Der 58 Jahre alte Fahrer und die Angehörigen der Elfjährigen würden psychologisch betreut. Zuvor hatte die "Rheinische Post" über den Unfall berichtet.