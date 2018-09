Streckensperrung bei Lahr

25.09.2018 LAHR. Weil sie ein "spektakuläres" Video drehen wollten, haben sich drei Elfjährige bei Lahr auf Schienen der Rheintalbahn gelegt und dadurch den Zugverkehr lahmgelegt.

Für einen Videodreh haben sich drei Elfjährige bei Lahr auf die Schienen der Rheintalbahn gewagt und dadurch den Zugverkehr lahmgelegt. Sie hätten einem Mädchen - ebenfalls elf Jahre alt - mit einem „spektakulären“ Video imponieren wollen, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. Ein Lokführer eines Güterzuges auf einem Nachbargleis habe die Kinder bei dem Dreh gesehen und daraufhin die Bundespolizei verständigt. Die Beamten fanden die Jungen dann in einem nahe gelegenen Maisfeld und übergaben sie an die Eltern. Wegen der Streckensperrung verspäteten sich einige Züge. (dpa)