Elektroauto hebt von Straße ab: 160 000 Euro Schaden

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

14.08.2017 Waltrop. Ein 43-Jähriger ist mit seinem Elektroauto bei einem Unfall in Waltrop (Kreis Recklinghausen) von der Fahrbahn abgehoben und in einen Lastwagen gekracht. Wie die Polizei mitteilte, kam der Wagen am Sonntagabend von der Straße ab, raste auf eine aus dem Boden aufsteigende Leitplanke und hob ab. Das Elektroauto war nur noch Schrott, der Lkw wurde stark beschädigt. Der 43-Jährige hatte vermutlich Alkohol getrunken. Der Schaden beträgt rund 160 000 Euro. Verletzt wurde keiner.