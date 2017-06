Bulle verlor Fuß in Schlinge

„Namal“ mit Tierpflegern im „Elephant Transit Home“ in Sri Lanka.

Köln. Dank der großen Spendenbereitschaft der Besucher und Freunde des Kölner Zoos kann Elefant "Namal" in seiner Heimat Sri Lanka bald wieder problemlos laufen. Der Bulle benötigte nach einem Unfall eine Prothese.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.06.2017

Vor sechs Jahren hatte "Namal" einen Fuß verloren, nachdem er mit einem Fuß in eine Schlinge geraten war. Wie der Kölner Zoo berichtete hatte er in freier Wildbahn keine Überlebenschance. Seitdem kümmerten sich die Experten von„Elephant Transit Home (ETH)“, einer Art Waisenhaus für Elefanten in Udawalawe im Süden Sri Lankas, um den Elefanten.

Sie verpassten ihm eine Prothese, mit der der Elefant bislang gut zu Recht kam. Doch dann wurde ihm die Prothese zu klein. "Namal" benötigt dringend eine neue, doch ETH fehlt das Geld.

Aus diesem Grund hatte der Kölner Zoo Mitte Mai zu einer Spendenaktion für den sri lankischen Elefanten aufgerufen. 15.000 Euro wurden benötigt. Binnen kürzester Zeit kam das Geld zusammen.