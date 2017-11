Karlsruher Zoo-Geschichten

30.11.2017 Karlsruhe. Die Helfer im Karlsruher Zoo hatte alles versucht, um Elefant Lina mit Hebekissen und Kränen wieder aufzurichten. Das Elefantenweibchen hatte sich in den Metallgittern ihres Geheges verkeilt. Erst die Feuerwehr befreite sie schließlich.

Weil Elefantenweibchen Lina im Karlsruher Zoo nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen konnte, ist am Donnerstag die Feuerwehr angerückt. Das 45 Jahre alte Tier sei in Gefahr gewesen, weil bei längerem Liegen durch das hohe Eigengewicht von dreieinhalb Tonnen Organversagen drohe, teilte der Zoo mit. Mit eigenen Mitteln wie Hebekissen und Kränen konnten die Elefantenpfleger nichts ausrichten, da Lina sich zwischen Metallgittern verkeilt hatte. Die Feuerwehrleute trennten ein Gitter heraus. Nach knapp fünf Stunden habe das Tier wieder auf eigenen Beinen gestanden.

„Da wir noch nicht wissen, wie lange sie schon zuvor lag, war die Zeitspanne schon dramatisch“, sagte Zoodirektor Matthias Reinschmidt. „Wir sind alle überglücklich, dass wir dem Tier so helfen konnten.“ In Karlsruhe leben vier ältere Asiatische Elefanten. Auch der 62 Jahre alten Rani haben die Pfleger bereits mehrmals aufgeholfen.

Von Tierschutzverbänden gibt es immer wieder Kritik an der Haltung von Elefanten in Zoos. In Karlsruhe wird besonders der direkte Umgang der Pfleger mit den Tieren kritisiert. Aus Sicht des Zoos ist der aber gerade wegen solcher Einsätze unerlässlich. Der Karlsruher Zoo versteht seine Elefantenhaltung als Altersresidenz. Lina war erst im Februar in sehr schlechtem Zustand aus Privathaltung dorthin gekommen. (dpa)