Rutschiges Vergnügen in Amsterdam

Amsterdam. Die Grachten in Amsterdam sind nach mehreren Tagen eisiger Temperaturen zugefroren und haben viele Menschen zum Schlittschuhlaufen verleitet. Dieser Spaß birgt aber auch Gefahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.03.2018

Zweistellige Minusgrade waren in den vergangenen Tagen wohl das bestimmende Gesprächsthema in Deutschland - und auch in vielen anderen europäischen Ländern. In Amsterdam haben die frostigen Temperaturen für eine ordentliche Eisschicht auf den Kanälen gesorgt.

Viele Menschen haben die Situation freudig genutzt und ihre Schlittschuhe ausgepackt. So konnte man am Freitag viele Menschen auf den Grachten beim Schlittschuhlaufen oder Spazierengehen beobachten.

Der eisige Spaß birgt aber auch Gefahren, da die Eisschichten nicht immer dick genug sind um dem Gewicht standzuhalten und bei einem Einbruch schnell Lebensgefahr entstehen kann. In Bonn hatte diese Erfahrung gerade erst ein kleiner Junge machen müssen. Der Zwölfjährige war in den Röttgener See eingebrochen und mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus gekommen.