Ausgefallene Kreation

In einer schottischen Eisdiele gibt es Mayonaise-Eis.

BONN. Im Kampf um Kunden setzen Eisverkäufer auf immer ausgefallenere Kreationen. Eine Eisdiele im schottischen Falkirk bietet seinen Kunden jetzt die Geschmacksrichtung Mayonnaise an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.08.2018

Vanille, Schokolade, Stracciatella - Eissorten, die als Klassiker gelten und in wohl jeder Eisdiele zu finden sind. Dass allerdings immer skurrilere und ausgefallenere Gesschmacksrichtungen auf dem Markt zu finden sind, zeigt eine Eisdiele in Falkirk nahe der schottischen Hauptstadt Edinburgh. Dort gibt es ab sofort Eis mit der Geschmacksrichtung Mayonnaise zu kaufen. Was es sonst auf die Pommes kommt, gibt es im Geschäft von Kyle Gentlemen jetzt zum Schlecken.

Der britischen Zeitung The Independent sagte Gentlemen über seine außergewöhnliche Kreation: "Ich habe über eine Eissorte nachgedacht, die das komplette Gegenteil zum Cider ist. Mayonaise ist genau das." Das auch schon ungewöhnliche Cider-Eis gehört bei Gentlemen bereits zum Sortiment.

Doch nicht nur im Ausland gibt es immer kreativere Eissorten: Vor allem im Internet war zuletzt das Jägermeister-Energy-Eis des Eiscafés Schoko Vanille im nordrhein-westfälischen Bestwig in voller Munde, ein in Saarbrücken angebotenes Maggi-Eis lockt sogar Kunden aus dem fernen Japan an.