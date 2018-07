Schoko Vanille in Bestwig

BESTWIG. Das Eiscafé Schoko Vanille im nordrhein-westfälischen Bestwig bietet Eis mit "Jägermeister Energy"-Geschmack an. Im Netz wird die Eisdiele für ihr kreatives Angebot gefeiert.

Die Sonne knallt vom Himmel, die Temperaturen in Deutschland kratzen seit Wochen regelmäßig an der 30-Grad-Marke. Eine süße und gleichzeitig kühle Erfrischung in Eis-Form ist da genau richtig. Im Kampf um das ausgefallenste Eis - und wohl auch um Kunden - bieten Eisdielen immer extravagantere Sorten an.

Da wäre etwa das Eiscafé Schoko Vanille im nordrhein-westfälischen Bestwig: Ganz dem Namen entsprechend gibt es dort selbstverständlich Schoko- und Vanilleeis seit kurzem aber auch Eis mit der Geschmacksrichtung "Jägermeister Energy". Klingt außergewöhnlich, sieht auf den ersten Blick allerdings völlig harmlos aus - nämlich wie das klassische Waldmeistereis. Das verrät ein Foto der kühlen Leckerei, das die Eisdiele auf Facebook postete. Dort liefert sie auch gleich die Erklärung mit, wie es zu dem Eis kam: Es sei ein langer Kundenwunsch gewesen.

Und in der Tat, das Eiscafé hat mit dem Eis, das aufgrund seiner Bestandteile "hoch dosiert" sei und daher erst an Kunden ab 16 Jahren verkauft werde, alles richtig gemacht. Zumindest auf Facebook. Dort hat der Post bis zum Donnerstagabend bereits mehr als 12.000 Kommentare angesammelt, der Kreis derer, die das Eis unbedingt probieren müssen, wächst stetig. Unklar ist allerdings, ob das Eis noch zu haben ist: Angeboten wird es laut Facebook-Post nur solange der Vorrat reicht - der Betreiber der Eisdiele war für den GA bislang nicht zu erreichen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Eisdiele aus der Kleinstadt im Hochsauerlandkreis Eis mit dem gewissen alkoholischen Etwas anbietet: Zum Schützenfest am ersten Juli-Sonntag gab es Eis mit Warsteiner-Bier-Geschmack. Na dann: Prost, beziehungsweise guten Appetit!