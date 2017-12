Nachwuchs im Zoo

08.12.2017 Berlin. Der Berliner Tierpark freut sich über Nachwuchs bei den Eisbären. Bärenmutter Tonja brachte am Donnerstag ein Eisbärenbaby zur Welt. Ein zweites Jungtier wurde tot geboren.

Eisbärin Tonja aus dem Berliner Tierpark hat wieder Nachwuchs. Die acht Jahre alte Mutter des in diesem Frühjahr plötzlich gestorbenen Eisbärenbabys Fritz brachte am Donnerstag zwei Jungtiere zur Welt, von denen allerdings nur noch eines am Leben ist, wie der Tierpark am Freitag mitteilte. Das zweite Baby sei tot zur Welt gekommen.

Zuletzt war unklar, ob Tonja überhaupt trächtig ist. Sie hatte sich im Oktober in ihre Wurfhöhle zurückgezogen und ist - wie auch der Nachwuchs - zunächst nicht für Besucher zu sehen. Der Tierpark beobachtet Tonja mit Kameras. (dpa)