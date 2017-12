Einziger Opferschutzhund für Essener Polizei im Einsatz

19.12.2017 Essen. Der einzige Opferschutzhund in Nordrhein-Westfalen, Pekinesen-Mischling "Peng", wird festes Teammitglied der Essener Polizei. Die Hündin bleibe nach einer Probephase dauerhaft im Einsatz, sagte Polizeisprecherin Sandra Steinbrock am Dienstag. Peng soll vor allem Kindern nach Verkehrsunfällen helfen, sich zu öffnen. "Manche Kinder sind so traumatisiert, dass sie nicht sprechen mögen", erklärte Steinbrock. Mit Hilfe von Peng finde man ins Gespräch. "Die Hündin dient als Türöffner, als Eisbrecher."

20 Menschen habe das Tier schon helfen können: 17 Kindern und drei Frauen. Das Innenministerium habe der Verlängerung des Spezialauftrages zugestimmt, sagte Steinbrock. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet.

Die Idee, den kleinen Hund ins Team aufzunehmen, hatte Besitzerin Florence Buttler. Die Hauptkommissarin arbeitet im Fachbereich Unfallprävention und Opferschutz. Nach Worten von Steinbrock hat sich die gute Arbeit Pengs inzwischen herumgesprochen. Es gebe schon Anfragen anderer Polizeibehörden. (dpa)