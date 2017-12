Einsatz: acht Menschen von stinkender Flüssigkeit betroffen

31.12.2017 Kaarst. Eine übelriechende Flüssigkeit hat am Sonntag in Neuss einen großen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Sie befand sich im Briefkasten eines Mehrfamilienhauses, wie die Feuerwehr mitteilte. Um welchen Stoff es sich handelte, war zunächst nicht bekannt. Feuerwehrleute führten acht Menschen über die Rückseite aus dem Gebäude. Sie hatten über Augenreizungen und Atembeschwerden geklagt, fühlten sich aber wenig später schon wieder besser, wie die Einsatzkräfte berichtete. Helfer in Chemieschutzkleidung entnahmen Proben, die analysiert werden sollten.