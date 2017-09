Einjähriger von Auto überrollt: Ermittlungen gehen weiter

05.09.2017 Raesfeld/Borken. Nach dem tödlichen Unfall eines einjährigen Kindes in Raesfeld (Kreis Borken) ist die genaue Ursache des Unglücks am Dienstag weiter unklar. Es hätten bislang nur erste Befragungen durchgeführt werden können, sagte ein Polizeisprecher in Borken am Morgen. Wann es Angaben zu weiteren Details wie etwa zur Identität des verunglückten Kindes gebe, sei noch nicht bekannt. Der einjährige Junge war am Montag auf einer abschüssigen Hauszufahrt von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war die Fahrzeugführerin kurz zuvor aus dem Auto gestiegen und nur ihr drei Jahre alter Sohn saß noch im Wagen.