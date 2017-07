Auto fährt in Kinderwagen

13.07.2017 Hagen. In der Hagener Innenstadt ist am Donnerstag ein Auto in eine Fußgängergruppe gefahren. Ein einjähriges Mädchen wurde dabei so schwer verletzt, dass es im Krankenhaus starb, wie die Polizei berichtete.

Seine 21 Jahre alte Mutter erlitt einen Schock. Auch ein vierjähriger Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Bei ihm besteht nach Angaben der Polizei aber keine Lebensgefahr. Leichte Verletzungen trug eine ältere Frau davon.

Der 34 Jahre alte Autofahrer war bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen und auf den Gehweg geraten. Dabei erfasste der Wagen einen Kinderwagen, in dem nach bisherigen Erkenntnisse der Polizei das Mädchen saß. Ein Notarzt versorgte das Kind noch an der Unfallstelle. Seine Verletzungen waren aber so schwer, dass sein Leben nicht gerettet werden konnte.

Die Staatsanwaltschaft und ein Sachverständiger haben die weiteren Ermittlungen übernommen. (dpa)