Neues Trendgetränk

Er ist qietschend pink und ändert während des Trinkens seine Farbe und seinen Geschmack: Starbucks ist auf den Einhorn-Trend aufgesprungen und landet einen Internetcoup.

Von Hannah Pfundt, 19.04.2017

Schon am ersten Tag hat Starbucks es geschafft, mit seinem neuen Frapuccino im Internet einen neuen Hype auszulösen. Das amerikanische Unternehmen ist kreativ geworden und bietet ab dem 19. April für einige Tage einen Einhorn-Shake an.

Das Getränk ändert seinen Geschmack von fruchtig süß zu sauer und ändert seine Farbe von pink zu lila wenn man es umrührt. Die Sahnehaube ist dann mit Feenstaub beprenkelt. Einfach magisch, finden Fans und teilen eifrig Bilder in den sozialen Medien.

Bislang gibt es den Einhorn Frapuccino allerdings nur Filialen in den USA, Kanada und Mexiko. Aber auch da müssen Einhorn-Enthusiasten sich beeilen, denn die Aktion soll nur einige Tage dauern.

Auch in Deutschland ist sind Einhörner absolut angesagt. So waren viele an Karneval als Einhörner verkleidet und auch Ritter Sport landete mit seiner limitierten Einhorn Schokolade einen Überraschungserfolg. Die Nachfrage war so groß, dass sogar die Website mehrmals zusammenbrach und die Tafeln schon nach kurzer Zeit vergriffen waren. Die magischen Wesen sind auch weiterhin absolute Verkaufsschlager.