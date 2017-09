Einfamilienhaus niedergebrannt: Bewohnerin rettet sich

15.09.2017 Mönchengladbach. Ein Großbrand hat in Mönchengladbach ein Einfamilienhaus zerstört. Wie die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen mitteilte, breitete sich das Feuer vom Dachstuhl aus schnell auf das gesamte Gebäude aus. Zwischenzeitlich bestand die Gefahr, dass das Feuer auch auf ein Nachbargebäude übergreift. Die Feuerwehr konnte das aber verhindern. Verletzt wurde niemand, die ältere Bewohnerin des Hauses konnte noch rechtzeitig nach draußen laufen. Die Löscharbeiten dauerten in den Morgenstunden noch an. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.