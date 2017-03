Zug sorgt für Schneefontäne

Unerwartete Lawine: Ein einfahrender Zug schleudert an einem Bahnhof in den USA Schneemassen auf den Bahnsteig.

Schneesturm "Stella" hat seit einigen Tagen in Teilen Nordamerikas den Verkehr zum erliegen gebracht. Aber es gibt auch Verkehrsmittel, die sich anscheinend durch nichts aufhalten lassen - mit eiskalten Folgen für die wartenden Fahrgäste eines Zuges, der in diesem Video zu sehen ist.

Von Marcel Dörsing, 16.03.2017

So ganz unerwartet kam es nicht: Schnee auf den Schienen, ein einfahrender Zug - das gibt bestimmt ein schönes Video, haben sich die wartenden Fahrgäste auf dem Bahnsteig wohl gedacht, die in diesem Youtube-Clip zu sehen sind. Mit dem gezückten Smartphone erwarten sie die Einfahrt des Zuges. Doch mit dem, was dann passiert scheint offenbar niemand gerechnet zu haben.

Statt locker aufspritzendem oder zu einer leichten Wolke zerstäubtem Schnee, erleben die Menschen auf dem Bahnsteig ihr weißes Wunder. Wie das Video in Zeitlupe eindrucksvoll zeigt, löst das Tempo des Zuges eine riesige Fontäne aus, die die Wartenden wie eine Lawine trifft. Erst im letzten Moment erkennen die Zuggäste, was da auf sie zu kommt. Zwar gelingt es ihnen, sich gerade noch wegzudrehen, doch dass sie von den Schneemassen getroffen werden, können sie nicht mehr verhindern.

Wo genau das Video entstanden ist, das Youtube-User Nick Colvin auf die Plattform hochgeladen hat, ist nicht bekannt. Der Untertitel verrät allerdings, dass der Schnee dem Schneesturm "Stella" zu verdanken ist, der in den vergangenen Tagen über den Nordosten der USA und Teilen Kanadas hinweggezogen ist. Das genannte Bahnunternehmen "Amtrak" betreibt Züge innerhalb der USA.

Das Video hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem echten Hit auf der Videoplattform entwickelt. Nach wenigen Stunden hatte der Clip am Donnerstagvormittag bereits mehr als eine halbe Million Aufrufe.