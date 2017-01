Neuer Trend auf Twitter

26.01.2017 Er kann es nicht lassen. Auch im Amt des US-Präsidenten ätzt Donald Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter weiter, als befände er sich noch immer im Wahlkampf. Jetzt bekommt der mächtigste Mann der Welt dort Konkurrenz - von einer halben Zwiebel.

Mehr als 22 Millionen Nutzer folgen dem privaten Twitterkanal von Donald Trump - eine ungeheure Reichweite, auf die der US-Präsident nicht nur mächtig stolz ist, wie er im Wahlkampf erklärte, sondern die er auch gezielt für sich einzusetzen weiß.

Eine Kampfansage an Trump kommt nun von dem privaten Account @HalfOnionInABag. "Was wäre, wenn dieser Account, der einfach einer halben Zwiebel in einer Ziploc-Tüte ist mehr Follower hätte als @realDonaldTrump?", fragt die halbe Zwiebel in einem Tweet. Und die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.

Mehr als 600.000 Unterstützer haben mittlerweile den "Follow"-Button geklickt. "Ich wette, es würde ihn in den Wahnsinn treiben", twittert das Lauchgewächs und schiebt noch einige bissige Anti-Trump-Tweets hinterher. Ob die halbe Zwiebel, deren Account erst am 20. Januar eröffnet wurde, damit ihr Ziel erreicht, bleibt abzuwarten. Bis zu 22 Millionen Followern ist es noch ein langer Weg.

Eric Trump always looks like he accidentally bit into a whole raw onion & is trying to act like he meant to and that it actually tastes good pic.twitter.com/SNFPL4RlSe