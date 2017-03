Köln. Nach langen Planungen beginnt der Bau des Rhein-Ruhr-Expresses mit einem Teilstück in Köln. Für viele Pendler und andere Reisende soll er den Durchbruch bringen.

Eine engere Verkehrsverbindung zwischen dem Rheinland und dem östlichen Westfalen - Freunde des ausgeprägten Regionalpatriotismus mögen sich fragen, ob das nun wirklich nötig ist. Für viele Pendler und andere Reisende, deren Weg durch Nordrhein-Westfalen führt, soll er den Durchbruch bringen, der Rhein-Ruhr-Express.

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass mit den Plänen für die Linie begonnen wurde. Jetzt war es so weit: Vertreter der Bahn, des Landes und mehrerer Großstädte gesellten sich beim symbolischen ersten Spatenstich für das obligatorische Gruppenfoto und viele lobende Worte zusammen.

Neue Bahnlinien und veränderte Streckenführungen hat es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten bekanntlich immer wieder gegeben. Das Besondere am Rhein-Ruhr-Express, für den sich unter Kennern das Kürzel RRX längst eingebürgert hat, ist die eigene Trasse, die für ihn gebaut wird - zumindest in Teilabschnitten. So ist auf der zentralen Achse zwischen Köln und Dortmund ein eigener, 84 Kilometer langer Gleisabschnitt für den Regionalverkehr geplant, auf dem moderne Züge die Regionen Rhein-Ruhr und Westfalen im 15-Minuten-Takt verbinden sollen.

Geplant sind insgesamt sechs RRX-Linien - eine Parallellinie zwischen Münster und Düsseldorf nicht eingerechnet.Die äußeren Endpunkte sind die Städte Koblenz im Süden, Aachen und Emmerich im Westen, Münster im Norden und Minden im Osten. Das NRW-Verkehrsministerium kalkuliert damit, dass mit dem RRX mehr als 24 000 Personenfahrten von der Straße auf die Schiene verlagert werden könnten. Insgesamt könnten zwei Millionen Pendler von dem besseren Angebot profitieren. Die endgültige Fertigstellung des neuen Liniennetzes ist für die Jahre 2030 bis 2035 vorgesehen.

Los geht es mit einem Teilstück zwischen Köln-Mülheim und Köln-Stammheim. Nach Angaben der Bahn werden dort die Abstände zwischen den S-Bahn-Gleisen vergrößert, damit auf ihnen auch Güterzüge fahren können und die schnelleren Personenzüge nicht länger ausbremsen. Im Juli will man fertig sein. Alles andere dürfte hingegen noch Jahre dauern. Wie die Bahn anlässlich des ersten Spatenstichs bekannt gab, liegt erst für zwei der insgesamt 14 Planfeststellungsabschnitte Baurecht vor.

Alle 14 Teilabschnitte müssen einzeln genehmigt werden. Dennoch sollen die ersten Züge schon ab Dezember 2018 durchs Land rollen. Dann nämlich startet der Vorlaufbetrieb des RRX. Nach Angaben des NRW-Verkehrsministeriums wird das Gesamtprojekt - inklusive der Beschaffung von 82 RRX-Zügen - rund 3,45 Milliarden Euro kosten. Wie oft bei Großprojekten, so ist auch die Freude über den RRX nicht allenthalben ungetrübt. Im Düsseldorfer Stadtteil Angermund beispielsweise setzt sich eine Initiative dafür ein, statt der geplanten Schallschutzwände eine sogenannte Einhausung zu bauen, bei der die Gleise tiefer gelegt und überdacht werden.

Bis der komplette Ausbau der Infrastruktur abgeschlossen ist, wird es allerdings noch einige Jahre dauern. Das gab beim ersten Spatenstich auch Enak Ferlemann, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, zu bedenken, als er die Öffentlichkeit um Geduld bat: "Beschimpfen Sie nicht die Bauarbeiter, die machen das in unserem Auftrag."

(mit Material von dpa)