Eine Schwerverletzte bei Zusammenstoß dreier Autos

02.05.2018 Erkrath. Bei einem Zusammenstoß dreier Autos in Erkrath (Kreis Mettmann) sind zwei Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 19-jährige Düsseldorferin am Montagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit zwei entgegenkommenden Autos. Durch den Zusammenstoß wurde sie schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.