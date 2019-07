Bonn. Am 20. September wollen über eine Million Menschen die streng geheime US-Militärbasis Area 51 stürmen. So zumindest lautet der Plan einer Veranstaltung, die im Online-Netzwerk Facebook ins Leben gerufen wurde. Was steckt dahinter?

Von Sebastian Meltz, 15.07.2019

Gerade einmal sechs Jahre ist es her, dass der US-Geheimdienst CIA offiziell die Existenz einer militärischen Sperrzone in der Wüste von Nevada bestätigt hat, die den meisten unter dem Namen "Area 51" bekannt sein dürfte. Schenkt man Gerüchten rund um den Stützpunkt Glauben, beherbergt die "Area 51" Überreste von Aliens, die nach dem Absturz einer fliegenden Untertasse 1947 nahe der US-Kleinstadt Roswell geborgen wurden. Andere Theorien besagen, dass die "Area 51" lediglich ein Trick der US-Regierung ist, um von der noch geheimeren "Area 52" abzulenken.

Am 20. September 2019 soll das Geheimnis um die sagenumwobene Militärbasis nun endgültig gelüftet werden. Denn an diesem Tag soll das Gelände rund 200 Kilometer nordwestlich der Casino-Metropole Las Vegas gestürmt werden. Dem Aufruf der Facebook-Veranstaltung "Stürmt Area 51, sie können uns nicht alle aufhalten" wollen bereits über eine Million Teilnehmer folgen. Täglich werden es mehr. Auch der US Air Force ist das Vorhaben bekannt. Der Washington Post teilte eine Sprecherin der US-Luftwaffe unlängst auf Anfrage mit, dass man jedem, der die ernsthafte Absicht verfolgen sollte, einen Bereich zu betreten, in dem amerikanische Streitkräfte trainiert werden, dringend davon abrate.

Dass tatsächlich jemand dem Aufruf Folge leisten wird, steht zu bezweifeln. Die meisten Beiträge rund um das Event sind scherzhafter Natur, wie etwa ein nicht ganz ernst gemeinter Schlachtplan von User Jackson Barnes. Bei über einer Million Zusagen stellt sich dennoch die Frage, ob nicht ein paar Menschen am 20. September in die Wüste von Nevada pilgern. Dessen scheint sich auch Barnes bewusst zu sein und zieht sich in seinem Beitrag gleich wieder aus der Verantwortung: "Hallo US-Regierung, das ist ein Scherz, und ich verfolge nicht die Absicht, diesen Plan in die Tat umzusetzen."

Ob es am 20. September tatsächlich zu einem Ansturm auf die "Area 51" kommt, bleibt also abzuwarten. Bis dahin bleibt die Veranstaltung ein Internet-Hype, der zumindest die Fantasie vieler Nutzer anregt und für unzählige, unterhaltsame Beiträge sorgt.

the aliens at #Area51 waiting for the we outside text pic.twitter.com/3ZVywYKtg7 — Sabrina (@idkhonestlyok) 12. Juli 2019

My alien that I stole from area 51 waking me up at 3 AM asking me how to flush the toilet #Area51 pic.twitter.com/U1rqnFY46b — Paco442 (@Paco_442) 12. Juli 2019