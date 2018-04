Einbrecher vor dem TV-Gerät ertappt

27.04.2018 Herford. Aus Lust am Fernsehen sind zwei Einbrecher in eine Herforder Wohnung eingestiegen - und erwischt worden. Die 38 Jahre alte Frau und ihr 45 Jahre alter Begleiter wurden von der Polizei auf frischer Tat vor dem flimmernden Bildschirm angetroffen. Sie hätten keinen eigenen Fernseher mehr und wollten sich etwas anschauen, erklärten sie den verdutzten Polizisten. "Die Tat war somit schnell geklärt", teilte die Polizei am Freitag weiter mit. Die 71 Jahre alte Mieterin hatte ihre Wohnung in dem Mehrfamilienhaus mit einer Videokamera gesichert. Ihr Sohn hatte die Polizei alarmiert, als er die Fremden in der Wohnung seiner Mutter sah.