Einbrecher verstecken sich in Doppeldeckerbus

05.04.2018 Aachen. Sie versteckten sich in einen Doppeldeckerbus: Die Polizei hat nach nächtlicher Suche mit einem Hund vier Einbrecher auf einem Firmengelände in Aachen geschnappt. Eine Zeugin hatte zuvor Männer beobachtet, die in der Nacht zum Donnerstag eine Videokamera zerschlagen und auf den Hof gelangt waren, wie die Polizei mitteilte. Nachdem mehrere Streifenwagen anrückten, ließen die Männer ihr Tatwerkzeug liegen und flüchteten zwischen die zahlreichen abgestellten Lastwagen und Busse. Der Parkplatz sei umstellt, ausgeleuchtet und nach und nach durchsucht worden.

Nach knapp eineinhalb Stunden entdeckten Beamte die Einbrecher in der oberen Etage eines Doppeldeckerbusses. Das Quartett habe sich zunächst geweigert, den Bus zu verlassen. Letztlich ergaben sich die volljährigen Männer doch und ließen sich festnehmen. (dpa)