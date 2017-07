Einbrecher stehlen Waffen und Munition aus Sporthalle

04.07.2017 Herne. Bei einem Einbruch in eine Sporthalle in Herne haben die Täter mehrere Pistolen und Munition erbeutet. In einem Geräteraum im Keller der Halle hätten sie zwei Schränke und zwei Tresore aufgebrochen, um an die dort gelagerten Waffen und die Munition zu kommen, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Zahl der erbeuteten Pistolen liege im einstelligen Bereich. Die Täter seien zwischen Sonntagabend und Montagmorgen durch einen Nebeneingang in die Halle eingebrochen, die unter anderem von drei Schützenvereinen genutzt wird.