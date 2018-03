Einbrecher schläft während der Tat auf dem Sofa ein

05.03.2018 Herzogenrath. Ein mutmaßlicher Einbrecher ist während der Tat auf dem Sofa seiner Opfer eingeschlafen. Der 21-Jährige sei daraufhin in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Herzogenrath bei Aachen festgenommen worden, teilte die Polizei Aachen am Montag mit. Der Mann habe offenbar Drogen genommen, hieß es weiter. Die Mieter hatten ihre Wohnung am Freitagabend durchwühlt vorgefunden. In einer Kiste lag bereits eingesammeltes Diebesgut. Das Paar rief die Polizei. Die Beamten fanden den Einbrecher schlafend auf dem Sofa. Er habe sich nur mit Mühe wecken lassen, hieß es im Polizeibericht.