Dreister Dieb in Unterfranken

27.02.2017 Bad Königshofen im Grabfeld. Auch die Spardosen waren nicht sicher: Nach einem Einbruch in Unterfranken haben es die Täter auch auf die Ersparnisse der jüngsten Familienmitglieder abgesehen.

Selbst vor den Spardosen von Kindern hat ein Einbrecher in Unterfranken nicht Halt gemacht. Nach Angaben der Polizei vom Montag war der Unbekannte am Sonntag in das Einfamilienhaus in Bad Königshofen im Grabfeld eingestiegen, als die Familie unterwegs war. Im Haus suchte der Einbrecher dann nach Wertgegenständen und plünderte auch die Spardosen der Kinder.

Die Beute soll laut Polizei mehrere Hundert Euro betragen. Von dem Verbrecher fehlte zunächst jede Spur. (dpa)