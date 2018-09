Kurioser Fall

03.09.2018 Kempen. Aus einer Wohnung in Kempel haben Einbrecher den Stöpsel einer Badewanne gestohlen. Auch das weitere Diebesgut ist eher kurios.

Kurioser Beutezug: Einbrecher haben am Sonntagabend aus einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen den Stöpsel der Badewanne gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter am Sonntag in die leerstehende Wohnung in Kempen ein und durchkämmten die Räume.

Neben dem Badewannenstöpsel nahmen die Einbrecher zwei Türscharniere mit und die Abdeckungen der Lichtschalter. Die Täter verschwanden spurlos.

Hinweise nimmt die Polizei Viersen unter der Telefonnummer 02162/3770 entgegen. (dpa)