Verblüffende Kopie eines Bugatti Chiron

31.08.2018 Bonn. Designer der Firma Lego haben einen Bugatti Chiron in Originalgröße nachgebaut. Das Traumauto sieht täuschend echt aus und ist fahrtüchtig. Insgesamt wurden eine Million Bauelemente in dem Lego-Bugatti verbaut.

Konstrukteure und Designer der Lego GmbH haben ein bemerkenswertes Projekt vollendet: Mit einer Million Lego-Bauteilen haben sie einen Bugatti Chiron in Originalgröße nachgebaut, der voll funktionstüchtig und von Lego-Technik angetrieben wird. Wie sein Original hat er Platz für zwei Personen. Allerdings fehlt ihm die Power und die Geschwindigkeit seines Vorbildes. Dennoch ist der Lego-Bugatti fahrtüchtig, erreicht aber nur eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h.

Ein paar technische Daten zu dem Traumauto aus Lego: Der Bugatti wird ausschließlich durch Motoren des dänischen Spielzeugherstellers angetrieben. Der Motor dieses 1,5 Tonnen schweren Wagens, der mit 2304 Motoren und 4032 Lego-Getriebe-/Zahnrädern bestückt ist, erzeugt 5,3 PS und hat ein geschätztes Drehmoment von 92 Newtonmeter (Nm). Insgesamt wurden 13.438 Arbeitsstunden für die Entwicklung und Konstruktion aufgewendet.

Von Weitem ist die Ähnlichkeit von Original und Nachbau tatsächlich verblüffend. Aus der Nähe betrachtet hat er eine komplexe äußere "Hüllen"-Struktur. Dieses Gewebe aus miteinander verbundenen dreieckigen Segmenten ahmt das bekannte stromlinienförmige Design des Originals nach. Bei einem Blick in das Innere des Fahrzeugs wird deutlich, dass jedes Detail des Originalfahrzeugs sorgfältig und präzise mit Lego-Elementen nachgebaut wurde - angefangen bei den Sitzen über das Armaturenbrett bis hin zum Lenkrad. In einem von dem Spielzeughersteller veröffentlichten Film kann man sich diese besondere Bugatti-Version in Aktion anschauen.

(dpa)