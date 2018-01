Ein Toter und vier Schwerverletzte bei Unfall auf A31

22.01.2018 Bottrop. Schlimme Folge eines Drehers auf der Autobahn: Ein Wagen kracht in ein quer stehendes Auto. Ein Mann stirbt bei dem Unfall.

Nach einem Unfall auf der Autobahn 31 nahe Bottrop ist am Sonntagabend ein Mann gestorben. Vier Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Der 35 Jahre alter Fahrer hatte demnach aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen geriet ins Schleudern und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ein nachfolgendes Auto krachte frontal in das stehende Fahrzeug hinein. Der 35-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin (35) und die drei Insassen in dem anderen Fahrzeug (33, 40, 12) wurden durch den Zusammenprall schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Zwei weitere Autos wurden bei dem Unfall beschädigt, die Insassen blieben aber unverletzt. Zwischen den Anschlussstellen Gladbeck und Kirchhellen war die A31 für viereinhalb Stunden gesperrt. (dpa)