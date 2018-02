Ein Toter und vier Schwerverletzte bei Autounfall im Schnee

12.02.2018 Paderborn. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Schneegestöber ist nahe Paderborn ein 63-Jähriger ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden bei der Kollision am Montag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach saß der Mann in einem Auto, das auf einer schneebedeckten Landstraße zwischen Büren und Bad Wünnenberg in den Gegenverkehr geriet. Die 62 Jahre alte Fahrerin hatte nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war in dem Waldgebiet frontal gegen das Auto eines 21-Jährigen gestoßen. Neben den beiden Fahrern wurden zwei weitere Insassen schwer verletzt.