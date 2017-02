Ursache noch unklar

In Bayern stand ein Patientenzimmer eines Krankenhauses in Brand.

15.02.2017 Lindenberg.

Bei einem Feuer in einem Krankenhaus im bayrischen Lindenberg im Allgäu sind am Dienstagabend ein Patient gestorben und sieben weitere Menschen teilweise schwer verletzt worden. Gebrannt habe ein Krankenzimmer im dritten Obergeschoss, die gesamte Station sei verraucht gewesen, erklärte die Polizei in Kempten am Mittwoch. Die Ursache war demnach zunächst noch unbekannt.

Bei dem Toten handelte es sich laut Polizei um den Patienten aus dem betroffenen Zimmer. Darüber hinaus wurden vier Menschen schwer und drei leicht verletzt. Wegen der Rauchentwicklung wurde die ganze Station geräumt, die Patienten kamen in anderen Klinikbereichen und umliegenden Krankenhäusern unter. Ein Verletzter musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik in München gebracht werden.

Die Brandmeldeanlage des Krankenhauses schlug demnach um 21.25 Uhr Alarm und löste einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aus. Vor dem Gebäude versammelten sich außerdem Angehörige von Patienten, die von dem Feuer erfahren hatten. Sie wurden durch Mitglieder eines Kriseninterventionsteams betreut. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft nahmen inzwischen die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf. (AFP)