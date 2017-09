Ein Toter bei Zusammenstoß von ICE und Auto

01.09.2017 Dortmund. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem ICE nahe Bönen im Kreis Unna ist ein Mensch ums Leben gekommen. Dabei handle es sich um den Insassen des Autos, sagte ein Sprecher der Polizei Unna. Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang. Zuerst hatte der WDR darüber berichtet.

Die Strecke war zwischen den Bahnhöfen Hagen und Hamm in Westfalen gesperrt, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Züge wurden umgeleitet. An der Unglücksstelle sei der Bahnübergang mit einer Halbschranke und Blinklicht gesichert gewesen. Ob es Probleme mit der Schranke gab und was die Ursache des Unfalls war, sei noch völlig unklar, sagte der Sprecher der Polizei. (dpa)