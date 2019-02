Drei Verschüttete bleiben unverletzt

Ein Hubschrauber und Einsatzkräfte treffen am Ort ein, an dem sich eine Lawine gelöst hat. Bei einem Lawinenabgang unweit der deutsch-österreichischen Grenze sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen verschüttet worden.

23.02.2019 Schwangau. Durch eine Lawine im Grenzgebiet zu Österreich sind ein Mensch gestorben und einer verletzt worden. Bei der Suche nach Verschütteten konnten drei Opfer von den Rettungskräften unverletzt geborgen werden.

Bei Lawinenabgängen in den deutschen Alpen ist mindestens ein Deutscher ums Leben gekommen. Nach den drei Lawinen an der Schäferblasse seien ein Toter, ein Verletzter und drei unverletzte Menschen aus den Schneemassen geborgen worden, teilte die Polizei in Schwangau im Landkreis Ostallgäu am Samstag mit. Bei den Opfern handelte es sich demnach um Deutsche. Ein weiterer Mensch wurde noch vermisst, die Suche wurde nach Einbruch der Dunkelheit aber ausgesetzt.

Zunächst war angenommen worden, dass die Schneemassen auf österreichischem Gebiet im Bundesland Tirol niedergegangen waren. In der Bezirkshauptstadt Reutte im Ortsteil Ammerwald waren rund 70 österreichische Rettungskräfte von Polizei und Bergrettung im Einsatz. Sie mussten wegen Lawinengefahr auf der Zufahrtstraße mit dem Hubschrauber zum Einsatz geflogen werden.

Das Einsatzgebiet befand sich laut deutscher Polizei im deutsch-österreichischen Grenzgebiet in den Ammergauer Alpen. Erst am Abend habe festgestanden, "dass sich sowohl der Lawinenabgang wie auch das Lawinenende auf deutscher Seite befinden".

Daher übernahm die Polizei in Füssen die Einsatzleitung. Nach Einbruch der Dunkelheit sei entschieden worden, die Suche einzustellen. Grund sei "die zu hohe Gefahr für die Rettungskräfte im lawinengefährdeten Gebiet bei Dunkelheit". Ob eine Fortsetzung der Suche möglich sei, werde am Sonntagvormittag entschieden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Die Lawinengefahr in dem Gebiet war am Samstag mit der zweitniedrigsten der fünf Gefahrenstufen angegeben worden. Die österreichische Nachrichtenagentur APA wies darauf hin, dass sich das Unglück vom Samstag am 20. Jahrestags des Lawinenunglücks im Tiroler Ort Galtür ereignet hatte. Damals waren 31 Menschen in den Tod gerissen worden. (AFP)