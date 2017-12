Ein Toter bei Hausbrand in Sankt Augustin

12.12.2017 Sankt Augustin. Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Sankt Augustin ist am Dienstagvormittag ein Mann ums Leben gekommen. Das teilte die Feuerwehr Sankt Augustin mit. Das Wohnzimmer des Einfamilienhauses stand beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute bereits komplett in Flammen. Für den dort aufgefundenen Mann kam jede Hilfe zu spät. Wie die Polizei in Siegburg mitteilte, sei die Identität des Mannes noch nicht abschließend geklärt. Es sei jedoch davon auszugehen, dass es sich um den 92-jährigen pflegebedürftigen Hausbesitzer handelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todes- und Brandursache aufgenommen und die Angehörigen des 92-Jährigen benachrichtigt. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 200000 Euro. (dpa)