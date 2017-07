Ein Toter bei Brand in Bergheim.

17.07.2017 Bergheim. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) ist ein Mensch in den Flammen gestorben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Bewohner des Hauses handelt. Die Leiche sei aufgrund der schweren Verbrennungen noch nicht identifiziert worden, hieß es am Montag. Ein weiterer Bewohner sei bei dem Feuer am Sonntagabend schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Aachen geflogen worden. Zwölf Menschen konnte die Feuerwehr über eine Drehleiter retten.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Toten und dem Verletzten um Monteure aus Osteuropa. Zwei Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. (dpa)