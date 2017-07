Ein Schwerverletzter bei Techno-Festival "Ruhr in Love"

02.07.2017 Oberhausen. Bei einer Messerstecherei am Rande des Oberhausener Techno-Festivals "Ruhr in Love" ist am Samstagabend ein Besucher schwer verletzt worden. Zwei Verdächtige seien vorläufig festgenommen worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Insgesamt sei es bei der Party mit rund 35 000 Besuchern zu zehn Festnahmen gekommen. Dabei habe die Polizei insbesondere den Handel mit illegalen Drogen und das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss ins Visier genommen. Aus Sicht der Polizei sei die Veranstaltung jedoch friedlicher verlaufen als in den Vorjahren, sagte ein Sprecher.