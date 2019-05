Mann an Stahlkonstruktion gesichtet

20.05.2019 Paris. Weil ein Mann an der Stahlkonstruktion hinauskletterte, ist der Eiffelturm am Montag für Besucher gesperrt worden. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort am Pariser Wahrzeichen.

Der Pariser Eiffelturm ist wegen eines Kletterers an der Stahlkonstruktion für Besucher gesperrt worden. Das berichtete der französische Nachrichtensender BFMTV am Montag unter Berufung auf eigene Quellen.

Die Betreibergesellschaft des Pariser Wahrzeichens bestätigte via Twitter, dass der Turm für Besucher geschlossen wurde, äußerte sich aber zunächst nicht zum Grund.



La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.